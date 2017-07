Restaurant Vina Clara stopt: “Ik heb dit tien jaar met veel passie gedaan”

Nele Schoonbaert in restaurant Vina Clara: “Na tien jaar werd het tijd om te stoppen.” Foto: Patrick De Roo

Borgerhout - Restaurant Vina Clara aan het Te Boelaerpark in Borgerhout stopt ermee. “Het was een moeilijke beslissing, maar het is tijd voor mijn gezondheid en mijn familie.”

Zaakvoerster Nele Schoonbaert kondigde het nieuws van haar afscheid dinsdag aan. Het is ondertussen ruim tien jaar geleden dat ze haar restaurant aan de Karel De Preterlei, in de schaduw van het Te Boelaerpark, opende.

In 2012 behaalde Nele met Vina Clara een vermelding in de gastronomische gids Gault&Millau. Ze kreeg er 14 op 20.

Het afscheid van het restaurant valt Nele zwaar. “Het is de zwaarste beslissing geweest, die ik in tien jaar moest maken. Vina Clara heeft altijd op de eerste plaats gestaan, maar nu is het tijd om mijn gezondheid en mijn familie eerst te plaatsen. Ik heb een peuter van 2,5 jaar rondlopen die ik veel te weinig zie en ik ben ook vermoeid. Dan moet je op zeker moment een keuze maken.”

Nele Schoonbaert zegt met trots terug te kijken op de afgelopen tien jaar in het restaurant. “Het is niet altijd gemakkelijk geweest. De horeca is een zware sector, maar ik ben altijd met veel passie blijven vechten voor mijn zaak.”

Overnemers?

Op het einde van de zomer sluit Vina Clara de deuren. “Mensen die nog willen reserveren, kunnen nog bij ons terecht tot zondag 2 september. Ik hoop dat ik de volgende maanden de gelegenheid krijg om afscheid te nemen van mijn trouwe klanten, want velen onder hen ken ik al jaren.”

Overnemers voor Vina Clara zijn er nog niet. “Ik ga mee op zoek naar overnemers. Ik hoop dat het mensen zijn die het restaurant met evenveel passie willen uitbaten.”