Studente schrijft interessante scriptie: 19de-eeuwse droogte lijkt hard op die van nu

Sinds juli vorig jaar al is het in ons land abnormaal droog en zeker de afgelopen weken is dat voelbaar. Er was even een verbod op het ‘verspillen’ van ons kostbare drinkwater en nog steeds vraagt de Vlaamse minister van Leefmilieu om er zuinig mee te zijn. Wat was dat even anders tijdens de grote droogte van 1857-1858, die erg leek op die van nu, maar waarop de overheid heel anders reageerde.