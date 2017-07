Alonso optimistisch: "Oostenrijk kan voor McLaren een mooi raceweekend worden"

Fernando Alonso is erg optimistisch over het komende raceweekend in Oostenrijk. Volgens Alonso passen de karakteristieken van de Red Bull Ring veel beter bij de wagen van McLaren.

Anderhalve week geleden behaalde Alonso tijdens de GP van Azerbeidzjan zijn eerste wk-punten van het seizoen. Het was een mentale opsteker voor McLaren, dat dit seizoen vooral geplaagd werd door betrouwbaarheidsproblemen en een Honda-motor die niet competitief is.

In Oostenrijk zullen Alonso en onze landgenoot Stoffel Vandoorne echter over een verbeterde Honda-motor kunnen beschikken. De kloof met de concurrentie zal er niet volledig mee gedicht zijn maar het is wel opnieuw een belangrijke stap vooruit en dat stemt Alonso positief voor komend raceweekend.

"Er zijn verschillende redenen om optimistisch te zijn over het raceweekend in Oostenrijk," aldus Alonso. "Het is een circuit waar je, in tegenstelling tot enkele recente races, niet al te sterk afhankelijk bent van de motorkracht. Ik denk dat onze wagen ook beter past bij de bochten van het circuit in Spielberg. Ik denk dat we hard gaan kunnen pushen."

"We hebben ook enkele updates voor de wagen, waaronder ook een verbeterde Honda-motor. Ik heb de spec 3-motor reeds uitgetest tijdens oefensessies op vrijdag in Azerbeidzjan. Iedere stap vooruit is belangrijk en ik kijk uit naar ene positief weekend waarbij we alles opnieuw uit de wagen kunnen halen."

Volgens Alonso komt de veerkracht niet enkel van zichzelf maar van het ganse team en dan zijn de eerste wk-punten uiteraard een belangrijke mentale opsteker.

"Onze prestatie in Baku heeft niet alleen aangetoond dat de basis van ons pakket en de wagen sterk is, ook onze mecaniciens, engineers en strategisten zijn echte racers die proberen om elke kans te grijpen die zich voordoet. Twee punten zijn na een extreem moeilijk weekend misschien niet veel maar zoals ik zei, we zullen ze aangrijpen om verdere progressie te boeken en ons vooruit te stuwen," besluit Alonso.

