Vrees voor aanslag blijft: terreurcel niet helemaal opgerold

Met een gezamenlijke actie hebben Belgische en Franse speurders gisteren een nieuwe terreuraanslag verijdeld, daar zijn ze van overtuigd. Het doel en de timing van de aanslag zijn niet duidelijk, maar het wapenarsenaal in een Anderlechtse garagebox wijst op een extreem gevaarlijke situatie. En het gevaar is nog niet geweken: het gerecht vreest dat één of meerdere verdachten nog op de loop zijn.

Het Openbaar Ministerie had blijkbaar gelijk toen het in oktober vorig jaar op het proces van de Kamikaze Riders wees op het gevaar van deze motorclub. Dat de bijeenkomsten waarbij de leden elkaar met paintball- en airsoftwapens te lijf gingen, geen spelletjes maar wel vermomde trainingskampen waren om terreuracties voor te bereiden.

Foto: BELGA

Gisteren pakte het gerecht twee broers van de al veroordeelde Kamikaze-leider Saïd Saouti op. Zij worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Samen met een 42-jarige Fransman zouden ze een plan hebben uitgebroed om een aanslag te plegen. Zij hadden daarvoor zelfs al een indrukwekkend wapenarsenaal verzameld.

Wat het doelwit van die aanslag moest worden, is niet meteen duidelijk. De terreurdaad kon gelukkig op tijd verijdeld worden, maar daarmee is het gevaar nog niet geweken, zeggen gerechtelijke bronnen. Speurders vrezen dat nog minstens één persoon met banden met de terreurcel op vrije voeten is. En zolang alle betrokkenen niet zijn opgepakt, blijft het gevaar bestaan dat ze alsnog tot een aanslag overgaan, al dan niet extra gemotiveerd door wraak voor de arrestatie van de kompanen.

Op Franse feestdag?

Dat mogelijk nog niet de hele cel is opgerold, is een zware tegenvaller voor het gerecht, want de actie was gisteren volledig volgens plan begonnen. Klokslag 3.30u vielen tientallen politiemensen binnen op zeven adressen in Anderlecht en in Wattignies, een voorstad van het Franse Rijsel.

De voorbije weken hadden de speurders vernomen dat een 42-jarige Fransman uit Wattignies geregeld contact onderhield met enkele broers van Saïd Saouti. Niet alleen telefonische contacten. Minstens één keer ontmoetten de Franse verdachte en Akim Saouti elkaar in Brussel. In die contacten was sprake van wapens, die verstopt zouden zitten in een garagebox in het Brusselse. Er werd ook gesproken over een gewelddadige actie, zonder te vermelden waar en wanneer. In Frankrijk begonnen de speurders te vrezen dat hun verdachte op hun nationale feestdag 14 juli zou willen toeslaan. Langer wachten om tussenbeide te komen, leek niet gerechtvaardigd. De verdachte uit Wattignies kon zonder problemen worden ingerekend.

De intussen opgesloten leiders van de Kamikaze Riders: Saïd Saouti (links) en Mohammed Kerai. Foto: rr

Kalasjnikovs en politie-uniform

Intussen drongen in Anderlecht de speciale politietroepen binnen in vier woningen en in een garagebox. Hoofddoelwit was de woning van de familie Saouti. De speurders wilden de broers Akim en Khalid aan de tand voelen over hun contacten met de Franse verdachte. En vooral uitzoeken wat zij van plan waren met het wapenarsenaal dat was ontdekt in een garagebox in Anderlecht.

Foto: rr

De speurders stootten er op drie kalasjnikovs en vijftien laders, een riotgun, drie pistolen met bijbehorende munitie en vier ontstekingsmechanismen. Voorts nog radio’s, twee kogelwerende vesten, een blauw zwaailicht, het uniform van een bewakingsagent, twee uniformen van de politie en een van de civiele bescherming. Alles wat een groep terroristen nodig kan hebben om met succes een aanslag te plegen door zich te vermommen als agenten. Precies zoals de Kamikaze Riders destijds volgens speurders hadden willen doen.

De eerste verhoren van de twee broers Saouti hebben het onderzoek niet meteen vooruit geholpen. Naar verluidt ontkenden ze alle betrokkenheid bij het inzamelen van het wapenarsenaal. En van enig plan om een terreuraanslag te plegen met of zonder hun Franse medeverdachte, is volgens hen ook nooit sprake geweest.

Hun uitleg kon de onderzoeksrechter niet overtuigen. De broers werden allebei aangehouden, net als hun Franse kompaan.