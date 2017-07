Wereldrecord snookeren valt in het water: “Georgios begon te hallucineren”

Brasschaat - Op doktersbevel moesten Georgios Michailidis (58) en William Baeyens (52) uit Deurne hun wereldrecord-poging snookeren in Andy’s Snooker in Brasschaat vroegtijdig afbreken. Georgios begon namelijk te hallucineren.

De twee snookervrienden uit Deurne wilden honderd uur snookeren ten voordele van Kom Op tegen Kanker. William verloor zijn vader, moeder en dochter aan kanker. Ook Georgios verloor zijn beide ouders aan kanker. Het wereldrecord bedraagt 85 uur, 19 minuten en 4 seconden. Ze wilden dat record met 15 uur scherper stellen. Maar de twee recordjagers moesten na 70 uur en 50 minuten stoppen.

“Toen ze rond de 67 uur zaten, zagen we tekenen dat er iets niet klopte”, zegt Shi Wah Fong van Andy’s Snooker. “Een van de twee, Georgios, was volledig gedesoriënteerd. Hij dacht dat het groene laken van de snookertafel een zwembad met algen was en vroeg aan de mensen wat hij er stond te doen en wat van hem verwacht werd. Ook William kreeg het zwaar.”

Dutje van een kwartier

Er werd meteen een dokter bijgehaald en die besliste dat het medisch onverantwoord was om de twee nog verder te laten snookeren. “Niet dat ze in levensgevaar verkeerden. Ze hadden genoeg gedronken en gegeten, maar ze waren gewoon oververmoeid”, zegt Shi Wah.

Per uur kregen de mannen vijf minuten pauze. Die konden ze opsparen. Maar dat deden ze niet. “Ze hebben maar tot een kwartier opgespaard om een dutje te doen, maar dat volstaat niet om te slapen”, zegt Shi Wah.

Gisteren herstelden William en Georgios thuis van de krachtinspanning. “Ik veronderstel dat ze in bed liggen te rusten. We verwachten ze zondagavond rond 18.30u wel voor de huldiging. Johan Kalifa, bekend van De Buurtpolitie, verzorgt de presentatie. We maken dan ook bekend welk bedrag er verzameld werd, want tot komende zondag om 18u kunnen sympathisanten ten voordele van Kom Op tegen Kanker komen snookeren bij Andy’s Snooker op de Oude Baan 75.”

Op Facebook kregen Georgios en William veel steunbetuigingen van mensen. Minister Jan Jambon en Bart De Wever (beiden N-VA) hadden de snookermarathon samen met andere politici zondag nog geopend door een frame te spelen.