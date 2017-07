Kist dragen niet langer in ’t zwart: fraude met bijklussers wordt aangepakt

Begrafenisondernemers krijgen het vanaf 1 januari 2018 moeilijker om te frauderen. Het wordt dan poepsimpel om bijklussers via een app te registreren bij de sociale zekerheid. Wie dat niet doet, riskeert vervelende controles.

De sociale inspectie vermoedt dat er veel zwartwerk is in de sector van begrafenisondernemers. Er zijn geen cijfers over, omdat controleren tijdens begrafenissen moeilijk is. De controleurs kunnen moeilijk een begrafenis stilleggen om naar de papieren van de werknemers te vragen. Wachten tot de begrafenis voorbij is, is dan weer te tijdrovend.

Daarom heeft staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) samen met de uitvaartsector en de vakbonden LBC en ABVV een plan opgesteld om die fraude aan te pakken.

Een van de opvallendste maatregelen is de invoering van het statuut van ‘gelegenheidswerknemer’. “We richten ons niet op de mensen die voltijds voor een begrafenisondernemer werken, maar op de occasionele werknemers die bijspringen als het lichaam van een overledene moet worden opgehaald of om tijdens de plechtigheid de kist te dragen”, zegt De Backer. “Het gaat niet om flexijobs. Daar is het brutoloon gelijk aan het nettoloon, en is de voorwaarde dat de werknemer minstens voor vier vijfde ergens anders werkt. De gelegenheidswerknemer betaalt wél belastingen, en mag ook student, werkloos of gepensioneerd zijn.”

Identiteitskaart scannen

Met het statuut van gelegenheidswerknemer kan een werkgever iemand oproepen, zonder dat er op voorhand een uurrooster is afgesproken. “Vanaf begin volgend jaar kan de begrafenisondernemer de barcode van de identiteitskaart van de gelegenheidswerknemer scannen als die aan zijn shift begint”, zegt Johan Dexters, voorzitter van de sectorfederatie Funebra, die de onderhandelingen mee heeft gevoerd.

“Dat kan met een app op de smartphone. Na de shift wordt de barcode opnieuw gescand. De app staat in verbinding met de computersystemen van de sociale controleurs, waardoor de overheid altijd weet wanneer een gelegenheidswerknemer is begonnen met zijn job en wanneer die is geëindigd. Voor ons is dit een grote vooruitgang, omdat er minder administratieve rompslomp is en omdat het de oneerlijke concurrentie vermindert.”

De app kost voor de begrafenisondernemer ongeveer 1 euro per maand per werknemer. De app is niet verplicht, maar wie het niet doet, moet de hele urenadministratie van de gelegenheidswerknemers handmatig bijhouden én riskeert strenge controles.