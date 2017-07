Groen na uitslag peiling: “We kunnen de grootste worden”

De Antwerpse bondgenootschapslijst van sp.a, Groen en burgers levert niet meer stemmen op dan als de partijen apart zouden opkomen. Dat blijkt uit een peiling van Groen zelf, dat toch doorzet met het project.

De interne online peiling van Groen werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX bij duizend Antwerpenaren. De foutmarge bedraagt 3%, maar als er wordt gepeild naar het kartel sp.a-Groen of de bondgenootschapslijst stijgt die foutmarge naar 5,3%, wat hoog is.

N-VA blijft met 33,6% van de stemmen de grootste politieke fractie in Antwerpen. Groen komt op twee met 18,9% van de stemmen bij de respondenten. Dat lijkt ten koste te gaan van sp.a, dat op een povere 10% komt. PVDA zou op 8,1% uitkomen.

Vlaams Belang klokt af op 8%. Dramatisch is het resultaat voor CD&V (5,4%) en Open Vld (5%). Hieruit blijkt dat lijsttrekkers Kris Peeters (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) nog heel wat werk voor de boeg hebben.

Groen wou met deze peiling weten wat het effect zou zijn van een kartel met sp.a of de bondgenootschapslijst. Conclusie is dat deze constructie zeker niet meer stemmen oplevert of kost.

In een kartel Groen-sp.a komt de score op 27,2% en met de bondgenootschapslijst op 26,7% van de stemmen. Dat is ongeveer 6% minder dan N-VA.

Groen trekt zich wel op aan het groot potentieel aan stemmen, zo’n 37,8% voor het bondgenootschap en 40,8% voor een eventueel kartel. De respondenten konden meerdere partijen aanduiden waarop ze misschien zouden stemmen.

“Ander bestuur”

“De enige conclusie die kan getrokken worden, is dat Groen en sp.a op één lijst evenveel stemmen zouden halen als apart”, zegt Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “Deze peiling is trouwens afgenomen nog voor we met onze plannen rond een bondgenootschap naar buiten zijn gekomen. We weten dat het potentieel er is om de grootste fractie te worden, maar dat we daar nog hard voor moeten werken. De grootste worden is belangrijk voor als we een ander bestuur in Antwerpen willen.”

Nationaal Groen-voorzitster Meyrem Almaci staat achter het Antwerpse project. “Deze peiling doet mij er niet aan twijfelen”, zegt Almaci.

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws liet eerder deze week al verstaan dat hij verder wil met het progressief project. Volgens hem komen de slechte peilingen van sp.a niet overeen met zijn dagelijkse ervaringen.