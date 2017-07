OHL mag op korte termijn aantal jonge Thaise talenten verwachten

Oud-Heverlee Leuven mag op korte termijn een aantal jonge Thaise voetbaltalenten verwachten, die nu actief zijn in Leicester. Dat heeft voorzitter Chris Vandebroeck woensdagavond op ROB-tv gezegd. Volgens de Leuvense zender gaat het om een vijftal spelers die al twee jaar meetrainen met de jeugdacademie van de Premier League-club.

OHL, dat aantreedt in 1B, werd een maand geleden overgenomen door de Thaise King Power Group, die ook al eigenaar is van Leicester. Aiyawatt Srivaddhanaprabhan, de CEO van de Thaise groep, stelde midden juni tijdens een persontmoeting dat hij de club zou helpen in elk aspect van de organisatie om zo snel mogelijk naar eerste klasse te promoveren. Door de overname beschikt OHL dit seizoen over een budget van 4 miljoen euro.

Deze transferperiode werden al Yannick Aguemon (Union), Kenneth Schuermans (Westerlo), Geert Berben (Lommel), Clément Fabre (Tubize) en Julien Gorius (Changchun Yatai) aangetrokken. Nikola Storm wordt een extra jaar gehuurd van Club Brugge. Binnenkort komen er dus enkele Thaise spelers bij. “Het zal aan onze technische staf zijn om te oordelen of ze een rol van betekenis kunnen spelen in onze A-kern”, aldus Chris Vandebroeck.