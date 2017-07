Dok 3 biedt plaats aan zestig pleziervaartuigen

Willebroek -

De splinternieuwe jachthaven Dok 3 in Klein-Willebroek is officieel in gebruik genomen. De site biedt plaats aan zestig extra vaartuigen voor de pleziervaart. Hiermee komt het totaal in Klein-Willebroek op zo’n 310 vaartuigen, verspreid over vier jachtclubs. Na de eerste spadesteek in 2014 werd 30.000 kubieke meter grond afgegraven en afgevoerd. Het kunstwerk Dok 3 heeft zo’n 4 miljoen euro gekost.