Gülen-woordvoerder neergestoken in Merksem

Merksem - Bij een steekpartij in Merksem is Ibrahim Anaz, een van de woordvoerders van Fedactio en de Gülen-beweging in Vlaanderen, neergestoken door een aanhanger van de Turkse president Erdogan. “De man kreeg tijdens een dispuut meerdere messteken en wordt momenteel geopereerd in een ziekenhuis in Antwerpen”, bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge.

“Het slachtoffer verkeer niet in levensgevaar”. Het incident gebeurde woensdagavond rond 20 uur. Het slachtoffer en de dader zijn bekenden van elkaar, aldus politiewoordvoerder Sven Lommaert. “In feite gaat het om een aangetrouwde familie die bij elkaar op bezoek waren. Tijdens dat bezoek is een discussie over politiek ontstaan. Het slachtoffer is een aanhanger van de Gülen-beweging, zijn aangetrouwde familielid is kennelijk een andere politieke overtuiging toegedaan. De discussie is uit de hand gelopen het slachtoffer heeft twee messteken in de arm en de hand gekregen.”

Volgens de Antwerpse politie gaat het eerder om een twist in familieverband, waar politiek een zekere rol in heeft gespeeld, dan om een echte politie aanslag van Erdogan-aanhangers tegen Gulenisten. Advocaat Walter Van Steenbrugge kondigt aan een klacht te zullen indienen tegen de dader. “Wij zullen een gerechtelijk onderzoek vragen, want dit zijn toch zeer ernstige feiten.”