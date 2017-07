KV Kortrijk strikt Nigeriaanse middenvelder Ajagun

KV Kortrijk heeft woensdag de inkomende transfer van Abdul Jeleel Ajagun aangekondigd op zijn website. De Nigeriaanse middenvelder komt over van het Griekse Panathinaikos en ondertekende bij de “Kerels” een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar.

De 24-Ajagun werd door Panathinaikos in 2013 weggeplukt bij het Nigeriaanse Dolphin. De aanvallende middenvelder speelde 85 wedstrijden voor de Grieken en was daarin goed voor 14 doelpunten. In januari 2016 werd hij een half seizoen uitgeleend aan de Griekse eersteklasser Levadiakos, vorig jaar werd hij gehuurd door het Nederlandse Roda JC.

Ajagun is een oude bekende van Yannis Anastasiou. De nieuwe coach van KV Kortrijk was tussen 2013 en 2015 de oefenmeester van Panathinaikos, waar ook de Nigeriaanse jeugdinternational in die periode onder contract lag.