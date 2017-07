Ook Antwerp en Beerschot Wilrijk stappen mee in Antwerp Pride

Antwerpen - Meer dan 45 delegaties wandelen dit jaar mee in de tiende editie van de Antwerp Pride. Nieuw is dat de Antwerpse topsportclubs prominent aanwezig zullen zijn, een niet onbelangrijk signaal.

De Antwerp Pride begon tien jaar geleden als een feest van de homogemeenschap, maar ondertussen is het een evenement dat 100.000 toeschouwers lokt en de hele LGBT+-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual en transgender) toont. Bij elke editie rijst de vraag of dit nog nodig is, ook vanuit de holebi- en transgendergemeenschap zelf. Dat ondervond ook schepen van Gelijke ­Kansen Fons Duchateau (N-VA) in een gesprek met een jonge homo. “Hij vond dat de Pride een karikatuur maakte van de gemeenschap”, zegt Duchateau. “Dat zette mij wel aan het denken, maar de jongeman vergat dat het dankzij de Pride en de praalwagens vol pluimen is dat hij nu kan zijn wie hij is en er dus de vruchten van plukt.”

Pride-organisator Bart Abeel treedt hem bij. “De Pride is absoluut nog nodig”, zegt Abeel. “Ik ben nog van de generatie waarbij ouders hun kinderen op straat zetten omdat ze homo waren. De wetgeving rond holebi’s is nog zeer recent, maar we staan daar misschien onvoldoende bij stil. Er ligt ook een opdracht om nieuwkomers hierin te begeleiden. Mensen die uit landen komen waar homo’s nog worden vervolgd. We moeten hen helpen om onze verwezenlijkingen te begrijpen.”

De groei van het aantal deelnemende delegaties toont aan hoe groot het draagvlak is voor de aanvaarding van de holebi- en transgendergemeenschap. In de sportwereld is het echter nog een groot taboe. Om dat te doorbreken lopen op deze Pride sportclubs Antwerp, Beerschot Wilrijk, ­Berchem Sport, Antwerp Giants, Topvolley Antwerpen, Brabo zwemclub, Antwerp Phantoms en City Pirates mee.

Machogehalte

De Antwerp Pride loopt van 10 tot en met 13 ­augustus. Naast de optocht en talrijke feesten zijn er ook debatten, tentoonstellingen en filmvoorstellingen.

