Ethiopische Genzebe Dibaba valt wereldrecord op mijl aan

De Ethiopische Genzebe Dibaba zal donderdagavond op de atletiekmeeting in het Zwitserse Lausanne een gooi doen naar het wereldrecord op de mijl (1.609 meter). Dat heeft de organisatie van de meeting woensdag bevestigd.

De Russin Svetlana Masterkova zette in 1996 het wereldrecord op de tabellen. Op een meeting in Zürich liep Masterkova de Engelse mijl in 4:12.56.

De 26-jarige Dibaba zal in Lausanne op sleeptouw genomen worden door de Oegandese Halinah Nakaayi, die op haar beurt afgelost wordt door de Britse Jennifer Meadows. Vorig jaar viel de Ethiopische wereldrecordhoudster op de 1.500 meter (3:50.07) de 21 jaar oude topchrono al aan, maar in het Italiaanse Rovereto strandde ze op 4:14.30.

Ook het wereldrecord op de 5.000 meter, met 14:11.15 in handen van haar zus Tirunesh, probeerde Dibaba al zonder succes scherper te stellen. .