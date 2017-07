Lissa Lewis zingt duet met Rob de Nijs in Lotto Arena

Het regende gisteren reacties op de Facebookpagina’s van de Nederlandse zanger Rob de Nijs en van de prinses van het Vlaamse lied Lissa Lewis, toen bekend raakte dat ze een duet hebben opgenomen.

Rob de Nijs en Lissa Lewis traden vorig jaar voor het eerst op tijdens het Schlagerfestival in Hasselt. “Dat was niet lang na de aanslagen in Zaventem”, zegt Lissa Lewis. “Als ode aan de slachtoffers zongen Belle Perez, Christoff, Rob en ik Robs liedje Alles Ademt. Hoewel Rob en ik elk aan de buitenkant op het podium stonden, keken we elkaar altijd aan toen ik mijn strofe zong. Er ontstond muzikale magie en het klikte steeds meer tussen ons.”

De zangeres trok haar stoute schoenen aan en vroeg de zanger om een duet op te nemen. “Dat hij ja zei, is heel bijzonder, zeker omdat hij zelden duetten opneemt.”

Het duo werkte het voorbije jaar hard aan de single De Wereld Draait Door. Ze zullen het op 9 december live brengen in de Lotto Arena, waar Rob de Nijs concerteert ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Lissa Lewis is een van de special guests.