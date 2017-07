Fiets of gereedschap nodig? Duo start spullenbibliotheek

Edegem - Gisteren opende de allereerste ‘gereedschapsbibliotheek’ in de zuidrand van Antwerpen de deuren. In Deeldepot 2650 kan je zoals in een bibliotheek gereedschap en andere spullen ontlenen. “Op die manier hoeven mensen geen dure toestellen meer te kopen die ze slechts zelden gebruiken”, zegt mede-initiatiefnemer Jeroen Van Laer.

In de centraal gelegen Strijdersstraat in Edegem opende gisterenavond Deeldepot 2650 officieel de deuren. Het concept, dat in de praktijk wordt omgezet door initiatiefnemers Jeroen Van Laer en Robby Sallaets, ...