Geelse Bengelbende zet samen met 20 partners in op gezondheidspromotie en preventie voor gezinnen

Geel - Voor de organisatie van een gloednieuwe en gezonde actieweek in de Kempen hebben maar liefst 20 organisaties ingetekend om samen te werken aan preventie en gezondheidspromotie bij gezinnen, een primeur.

Van 1 tot 7 maart 2018 staat de Week van de KEIGEZONDE KEMPEN op de agenda. Lokaal, want gericht op de Kempen. En ‘kei-gezond’, wat refereert naar de sappige woordspeling van ons Kempens taaltje. Voor de eerste keer pakken zorg, welzijns – en gezondheidsorganisaties uit de hele Kempen breed uit over het thema gezondheid. Deze nieuwe actieweek is een sterke manier om de verschillende, bestaande preventiecampagnes en het gezond aanbod lokaal te integreren.

Eerste editie mikt op gezinnen met kinderen tot 12 jaar

Pierre Goor, voorzitter Logo Kempen en trekker van het initiatief: "Gezinnen met kinderen tot 12 jaar zijn de voedingsbodem voor toekomstige generaties en investeren in gezondheidsvaardigheden bij kinderen begint bij ouders en de familiecontext. Huishouden, een drukke job, schoolwerk, hobby’s, sociale contacten, balans werk-privé …. Vaak is er wel de intentie om gezondheid thuis voorop te stellen, maar ontbreekt het aan tijd en kennis. Daar willen wij met de actieweek op inzetten."



Gezamenlijke inzet, brug naar de toekomst?

Wim Woestenborghs, coördinator Logo Kempen: "Een gedeelde en gedragen inzet op preventie, dat klinkt iedereen als muziek in de oren. Het is nodig dat partners in zorg, preventie en gezondheid meer samenwerken. Heel veel organisaties werken lokaal aan gezonde thema’s en vullen mekaar aan. We moeten met onze kennis, expertise en ervaring onze krachten bundelen en samen naar buiten treden. Preventie en het belang ervan is voor veel gezinnen nog een weinig concreet begrip. We willen met gezamenlijke inspanningen preventie tot aan de keukentafel van de burger brengen.

De 20 partners werken samen aan een boeiend aanbod van evenementen, workshops, infosessies, lezingen, theatervoorstellingen over verschillende gezondheidsthema’s en bedoeld voor gezinnen en grootouders. Hou dus van 1 tot 7 maart zeker een gaatje vrij in je agenda."

http://www.Gezondekempen.be