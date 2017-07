WIMBLEDON. Tweevoudig kampioene Kvitova verrassend uitgeschakeld, Murray en Nadal vlot naar derde ronde

Tweevoudig Wimbledon-kampioene Petra Kvitova is woensdag verrassend uitgeschakeld op Wimbledon, Simona Halep plaatste zich wel. Bij de mannen gingen Rafael Nadal en titelverdediger Andy Murray vlot door naar de volgende ronde.

Tweevoudige kampioene Kvitova sneuvelt in tweede ronde

De 27-jarige Kvitova (WTA-12) zal Wimbledon dit jaar geen derde keer op haar palmares brengen. De kampioene van 2011 en 2014 moest woensdag in de tweede ronde verrassend het onderspit delven voor de Amerikaanse Madison Brengle (WTA-27). Die maakte er in 1 uur en 44 minuten 6-3, 1-6 en 6-2 van.

De als elfde geplaatste Kvitova speelde in Wimbledon pas haar derde toernooi van het seizoen. De Tsjechische stond een half jaar aan de kant nadat een inbreker haar eind vorig jaar met een mes aan de linkerhand verwondde. Pas op Roland-Garros keerde ze terug op de baan. Ook op het gravel in Parijs ging ze er in de tweede ronde uit. Op gras won ze vervolgens wel het voorbereidingstoernooi van Birmingham.

Toernooifavoriete Simona Halep (WTA-2) is er wel nog bij. De 25-jarige Roemeense had exact anderhalf uur nodig voor een 7-5, 6-3 zege tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-97). De Chinese Peng Shuai (WTA-37) vorm het volgende obstakel in haar jacht op een eerste grandslamtitel.

Simona Halep Foto: Photo News

Rafael Nadal stoot vlot door naar derde ronde

Bij de mannen plaatste Rafael Nadal (ATP-4) zich wel zonder veel problemen voor de derde ronde. Het Spaanse vierde reekshoofd nam in de tweede ronde op Centre Court in drie sets de maat van de Amerikaan Donald Young (ATP-43). Na 2 uur en 11 minuten stonden de 6-4, 6-2 en 7-5 setstanden op het scorebord.

Voor een plaats in de achtste finales neemt de 31-jarige “Rafa” het op tegen de tien jaar jongere Rus Karen Khachanov (ATP-34), die in zijn tweede ronde de Braziliaan Thiago Monteiro uitschakelde met 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) en 7-5. Het wordt de eerste confrontatie tussen beide spelers.

Nadal overleeft voor het eerst in drie jaar opnieuw twee rondes op het Londense gras. Vorig jaar ontbrak de Spanjaard met een polsblessure, twee jaar geleden sneuvelde hij in de tweede ronde. De winnaar van Roland-Garros schreef Wimbledon in 2008 en 2010 op zijn palmares.

Rafael Nadal Foto: AP

Andy Murray heeft geen kind aan Duitser

Eerder op de dag plaatste ’s werelds nummer een Andy Murray zich al vlot voor de zestiende finales. De 30-jarige Schot, eerste reekshoofd en titelverdediger op het Londense gras, nam in de tweede ronde 1 uur en 36 minuten met 6-3, 6-2 en 6-2 de maat van de Duitser Dustin Brown (ATP-97). Om een plaats bij de laatste zestien geeft Murray de Italiaan Fabio Fognini (ATP-29) partij. Die schakelde de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (7/3), 6-4 en 6-2 uit.

Fognini en Murray staan 3-3 gelijk in hun onderlinge confrontaties. Fognini won het jongste duel. In mei schakelde de 29-jarige Italiaan Murray met 6-2 en 6-4 uit in de zestiende finales van het graveltoernooi in Rome. Op gras stonden de twee nog niet eerder tegenover elkaar. Murray gaat voor een derde titel op Wimbledon. Hij won het derde Grand Slam van het seizoen in 2013 en 2016.