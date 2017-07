Mechelen - Mechelaars kunnen in september gratis gebruikmaken van deelfietsen zonder vaste standplaats. De gebruiker kan op twintig locaties in het zadel springen door het ‘slimme slot’ te openen met een app op de smartphone.

De Belgische start-up Mobit en de stad Mechelen beginnen in de maand september met een proefproject om te kijken of dit alternatief deelsysteem een haalbare kaart is. In de maand september kunnen de Mechelaars ...