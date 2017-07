Lille / Gierle - Het 42ste Sjockfestival in Gierle (Lille) lokt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli opnieuw duizenden liefhebbers van punkrock- en rock-’n-roll naar Poeyelheide. De affiche ziet er met groepen als Bad Religion en The Hellacopters veelbelovend uit.

