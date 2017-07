Opnieuw heibel bij Ivoorkust van Wilmots: “Aurier als kapitein is ondenkbaar”

Rechtsachter Serge Aurier werd door bondscoach Marc Wilmots aangesteld als nieuwe kapitein van Ivoorkust. De concurrent van Rode Duivel Thomas Meunier bij PSG kan echter niet op de volledige steun van de spelersgroep rekenen. Volgens international en verdediger Ousmane Viera Diarrassouba (Adanaspor) is Aurier “geen voorbeeld voor de andere jongens”.

“Op dit moment zit er geen logica in de keuze voor Aurier als kapitein”, aldus Viera aan de Ivoriaanse nationale zender RTI. “Aurier brengt met al zijn problemen niet het juiste beeld van ons nationaal team naar buiten. Voor mij is het ondenkbaar dat hij onze kapitein blijft. Aurier wilde zich in de twee voorbije wedstrijden te veel bewijzen. Hij toonde in zijn toon geen respect voor de oudere spelers, hetgeen heel belangrijk is in ons land.”

Voor de komst van Wilmots was Gervinho (ex-Beveren) de kapitein van de oranjehemden. Wilmots veranderde dit echter begin juni voor de vriendschappelijke partij tegen Nederland (5-0 nederlaag) en de WK-kwalificatiepartij tegen Guinea (2-3 nederlaag).

Viera zou niet de enige speler zijn die het niet eens is met keuze van Wilmots. Voormalig kapitein Gervinho en Serey Dié zouden volgens een bron dichtbij het team de wedstrijd tegen Guinea hebben overgeslaan als boycot tegen de beslissing van Wilmots.