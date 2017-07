Vzw Kreatief Geel heeft werkjaar 2017-2018 klaar.

Geel - Vzw Kreatief Geel is een toffe, enthousiaste, kre-actieve ploeg die diverse activiteiten organiseert in Geel. Vele volwassenen, die hun vrije tijd nuttig en zinvol willen opvullen, vinden hun weg naar hun workshops, cursussen en andere activiteiten.

Een greep uit hun aanbod: Talen, computercursussen, naai-ateliers, kreatieve cursussen, kookcursussen, wandelnamiddagen, daguitstappen, tweedehandsbeurzen …

“Met veel goesting kennis aan anderen doorgeven” , dat is wat hun vrijwilligers doen! "Wens je je vrije tijd op een zinvolle en kre-actieve manier in te vullen? In ons ruime cursus- en activiteitenaanbod voor de periode september 2017 tot juni 2018, vind je zeker een cursus die bij je past.

Alle info vindt u op http://www.vzwkreatief.be