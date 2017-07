Een dag in het spoor van de souschef van de Zoo: “Minder stress dan voor een optreden van K3”

Antwerpen 2018 -

Om 6u ’s morgens, wanneer de panters zich nog eens lui uitrekken in de opkomende zon, is Driss El Soudani al druk in de weer in de dierenkeuken. “Vandaag schaft de pot voor de panters een lekkere brok paardenvlees”, zegt Driss, die zijn horecacarrière bij de Zoo begon in de Koningin Elisabethzaal. “Voor dieren koken is minder stress dan de catering goed laten verlopen bij een optreden van K3.”