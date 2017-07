Lepistö zorgt voor Finse ritwinst in Giro Rosa

De Finse Lotta Lepistö heeft (Cervelo-Bigla) woensdag de zesde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) blijft aan de leiding in het klassement.

De zesde rit van de Giro Rosa was 116 kilometer lang, verdeeld over vier ronden met start en aankomst in Roseta degli Abruzzi. Een vroege vlucht van drie rensters werd gegrepen op dertien kilometer van de aankomst. Ondanks een klimmetje in de slotfase kon niemand nog de spurt ontlopen.

In die massasprint toonde de Finse kampioene haar snelle benen. Ze won voor het eerst in haar carrière in de Giro, en dat voor de Amerikaanse Coryn Rivera en de Italiaanse Giorgia Bronzini. Dit voorjaar schreef de 28-jarige Lepistö ook al Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem op haar naam.

De Nederlandse Anna van der Breggen blijft aan de leiding in het algemene klassement. De Giro Rosa duurt nog tot en met zondag.