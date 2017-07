Zeven tips voor een gratis spetterend Kempens weekend

Met de intrede van de bouwvakantie lijkt de zomer pas echt van start te gaan. Wie dat verlof gepast wil inzetten, serveren we u een resem tips met lekkere hapjes, verbazingwekkende straatartiesten en gezellige feestjes. En laten we alles gewoon gratis houden!

1. Trike-treffen

Wat: Vzw Everyones Trikers organiseert dit weekend een internationaal treffen van de glimmende motoren op drie wielen. Dit tienjarige jubileum gaat gepaard met optredens en een toertocht op zaterdag.

Praktisch: van donderdag 6 tot en met zondag 9 juli op het voetbalveld Galbergen, Don Boscostraat 35 in Mol.

Prijs: gratis

2. Tapasfestival

Wat: de eerste editie van het Tapasfestival van de handelaars van De Merode was zo’n succes, dat een vervolg niet kon uitblijven. In de schaduw van het gemeentehuis kunt u tien dagen lang terecht in de zichtbar, het tapasrestaurant en de streekproductenwinkel

Praktisch: van vrijdag 7 tot en met zondag 16 juli, in de weekends van 12u tot middernacht, op weekdagen van 17u tot middernacht bij het gemeentehuis, Kasteelpark in Westerlo

Prijs: gratis

3. Straatartiesten

Wat: De 5de editie van Straatartiesten op de Grote Markt is er opnieuw eentje om u tegen te zeggen. Meer dan tien acts weten je bijzonder aangenaam te verrassen: van kleinschalig en intiem tot indrukwekkend acrobatisch met steeds de nodige humor en heerlijke zottigheden. Voor klein en groot.

Praktisch: vrijdag 7 juli van 14u tot 22u op de Grote Markt van Turnhout

Prijs: gratis

4. Scheps kermis

Wat: vijf dagen leute en plezier voor jong en oud op schepskermis met fantastische muzikale optredens van onder meer Fleddy Melculy, Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Radio Guga, een zettersprijskamp, kiennamiddag en nog veel meer

Praktisch: van vrijdag 7 tot en met dinsdag 11 juli telkens vanaf 14u (behalve vrijdag en zaterdag vanaf 20u) op de Speelweide Scheps, Scheps 45 in Balen

Prijs: gratis

5. ApéroTime

Wat: ApéroTime is in feite een combinatie van een openlucht afterwork party en foodtruck festival, georganiseerd door ondernemers die al flink wat ervaring hebben in deze. De eerste twee edities in Lier en Geel waren een doorslaand succes

Praktisch: vrijdag 7 juli vanaf 17u op de Grote Markt in Herentals

Prijs: gratis

6. Smuldonk Foodtruck Festival

Wat: enkele inwoners van Grobbendonk wilden ook een foodtruck festival in hun eigen gemeente. Dan organiseren ze dat toch gewoon zelf, zeker? De eerste editie combineert dit weekend de lekkere hap uit de foodtrucks met optredens.

Praktisch: zaterdag 8 en zondag 9 juli van 12u tot 22u op de parking van het gemeentehuis, Boudewijnstraat 4 in Grobbendonk

Prijs: gratis

7. Zomermarkt

Wat: De jaarlijkse zomermarkt is telkens weer een groot ontmoetingsfeest, met tientallen handelaras die hun waren aanprijzen.

Praktisch: zondag 9 juli van 10u tot 17u op de Loswal, Baarle-Hertog-Nassau.

Prijs: gratis