Gemeente gaat strijd aan met kinderarmoede

Meerhout - Het lokale bestuur van Meerhout (OCMW en gemeente) heeft een intentieverklaring van de Kempense armoedeorganisaties ondertekend om armoede en kinderarmoede te bestrijden.

SPAAK (Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen) stelde in april samen met de lokale besturen van Mol, Herentals, Geel en Turnhout de intentieverklaringen ‘armoedebestrijding’ voor van deze vier steden. Tegelijkertijd deed SPAAK een oproep naar de andere steden en gemeenten om ook hier werk van te maken.

Omdat armoede blijft stijgen, zijn concrete acties om armoede te verminderen noodzakelijk. SPAAK is verheugd dat na twee maanden intussen negen van de 27 gemeentes in het arrondissement een intentieverklaring hebben opgesteld.

Ook Meerhout hoort daar bij. De intentieverklaring is ondertekend door OCMW-voorzitter Nele Geudens en OCMW-secretaris Peter Verryt. Daarin verklaren ze dat ‘kinderarmoede’ en ‘activering’ twee aspecten zijn waarop meer dan gemiddeld wordt ingezet. Het actieplan tegen kinderarmoede zet in op zowel financiële hulp als op begeleiding en ondersteuning van kinderen uit kansarme gezinnen. Sinds april is ook een halftijdse gezinswerker actief.