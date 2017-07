“Bevolking lijdt zwaar onder slag om West-Mosoel”

De gewelddadige strijd om de Oude Stad van Mosoel in Irak stelt de bevolking zwaar op de proef. In het ziekenhuis dat Artsen Zonder Grenzen (AZG) twee weken geleden opende werden al ruim honderd oorlogsgewonden behandeld. Onder hen waren 25 kinderen en 20 vrouwen, meldt de ngo woensdag.

De bevolking wordt geconfronteerd met luchtaanvallen, bombardementen, zelfmoordaanvallen en geweervuur. “Elke dag behandelen we mensen die uit de Oude Stad komen en veel van die patiënten zijn vrouwen en kinderen”, zegt noodhulpcoördinator Stephanie Remion.

“Mijn kleindochter is verhongerd en mijn kleinzoon stierf door een bominslag. Ik heb hen samen moeten begraven”, getuigt een oude vrouw die opgenomen is in het AZG-ziekenhuis. “We hadden dagenlang geen water. Nadat we vervuild water dronken, hadden we diarree. Het geluid van explosies om ons heen was angstaanjagend.”

Een groot deel van de behandelde oorlogsgewonden zou zonder medische zorg waarschijnlijk omgekomen zijn, aldus AZG. Ze hebben verwondingen door bomscherven, schotwonden, brandwonden en gebroken botten door ingestorte gebouwen.

Naar schatting duizenden mensen zitten nog vast in het conflictgebied. Artsen Zonder Grenzen vreest echter dat veel mensen niet op tijd een ziekenhuis bereiken en sterven op het slagveld. Er zijn maar twee functionerende ziekenhuizen in West-Mosoel.