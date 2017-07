Turkse politie verijdelt aanslag tegen oppositiemars

De Turkse politie heeft woensdag zes vermoedelijke leden van IS gearresteerd die ervan verdacht worden dat ze een aanslag wilden plegen op een oppositiemars tegen president Recep Tayyip Erdogan. Dat melden de media.

Een van de mannen had een bestelwagen gehuurd met de bedoeling in te rijden op het protest. De man werd gearresteerd in Kocaeli (noordwesten), vijf anderen werden in de boeien geslagen in Kayseri (centrum), meldt het staatspersbureau Anadolu.

Nog volgens het agentschap had de man die werd opgepakt in Kocaeli instructies gekregen van IS in Syrië. Die zou hem opgedragen hebben om een aanslag te plegen op de Turkse mars voor rechtvaardigheid. In die mars wandelen duizenden tegenstanders van Erdogan mee om te protesteren dat afgelopen maand een kopstuk van de oppositie werd opgesloten. De manifestanten vertrokken afgelopen maand in Ankara en moeten zondag aankomen in Istanboel.