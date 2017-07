Publiekslieveling Joren Dom verlaat Antwerp

Joren Dom vertrekt bij Royal Antwerp FC. Dat maakte de Great Old woensdagnamiddag bekend. Waar de 28-jarige vleugelverdediger, die op de Bosuil was uitgegroeid tot een publiekslieveling, naartoe trekt is nog niet duidelijk.

“Vandaag bereikte onze club een akkoord met Joren Dom om het contract onderling te ontbinden”, luidt het. “Vanaf heden is Joren een vrije speler en kan dan ook in alle rust zijn eigen keuze maken. Wij willen Joren nadrukkelijk bedanken voor zijn prestaties in ons rood-witte shirt en wensen hem het allerbeste toe in de toekomst.”

Dom speelde de afgelopen vijf seizoenen bij Antwerp. Hij speelde 116 competitiewedstrijden en 7 bekerwedstrijden en scoorde 8 keer.

Mogelijk trekt de Antwerpenaar naar stadsrivaal Beerschot Wilrijk, dat zich al meldde bij Antwerp. Maar daar is nog geen zekerheid over.