Agente doodgeschoten in auto in New York

Een medewerkster van de New Yorkse politie is in koelen bloede gedood door een onbekende toen ze in wagen zat naast een collega. Dat melden de autoriteiten. De moordenaar werd achtervolgd door de politie en neergeschoten tijdens een vuurgevecht in de Bronx.

De man was voorwaardelijk vrij na een inbraak, aldus de politie. De agente, een vrouw van 48, werkte al twaalf jaar voor de politie. Ze kreeg een kogel in het hoofd.

Sinds begin dit jaar zijn in de VS al 24 agenten omgekomen door een kogel. Dat is 20 pct meer dan in dezelfde periode in 2016.

Foto: AP

Foto: REUTERS