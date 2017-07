Gewezen korpschef gaat in beroep in fraudedossier

Geel / Meerhout - Het dossier tegen Jef Van Lommel (64) uit Meerhout, de voormalige korpschef ad interim van de politie Geel-Laakdal-Meerhout, verhuist naar het hof van beroep.

Van Lommel werd in mei veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en 16.500 euro boete voor fraude met bestelbonnen en facturen.

“De politiezone ging als eerste in beroep tegen de vrijspraken. Het Openbaar Ministerie en ikzelf zijn gevolgd”, reageert Jef Van Lommel. “Het hele proces moet nu opnieuw worden gevoerd voor het hof van beroep in Antwerpen. Ik ga, net zoals in Turnhout, resoluut voor de vrijspraak.”