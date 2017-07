Jos Daerden en Guy Martens verlengen overeenkomst bij KRC Genk

Racing Genk heeft woensdag bekendgemaakt de contracten van assistent Jos Daerden en keeperstrainer Guy Martens te verlengen. Het duo vierde in januari zijn terugkeer in de Luminus Arena en zal dus ook komend seizoen hoofdcoach Albert Stuivenberg flankeren. De contractduur van hun nieuwe overeenkomsten werd niet meegedeeld.

“Samen met de rest van het team realiseerden ze een sterke terugronde”, communiceerde KRC Genk op haar website. “Guy en Jos blijven dan ook op post voor het nieuwe seizoen.”

Jos Daerden, als speler onder meer aan de slag bij Standard, Roda JC en Beerschot, was tussen 2001 en 2004 al hulptrainer in Limburg van de Nederlander Sef Vergoossen. In januari van dit jaar keerde hij terug na omzwervingen bij Bergen, Germinal Beerschot, Metalurg Donetsk, FC Twente (assistent), Sporting Charleroi, Ujpest en Samara (assistent).

Guy Martens, een oud-doelman van Thor Waterschei, was een Genks clubicoon en keeperstrainer van de Limburgers tussen 1991 en 2015. Na de komst van Peter Maes als hoofdcoach werd Martens aan de kant geschoven en werkte hij in Singapore en Samara. Ook Martens keerde terug in Genk in januari.