Mode Maison Margiela pakt uit met eigenzinnig defilé en Bella Hadid

Bij Maison Margiela besloten ze de mannenmodeweek in Parijs aan zich voorbij te laten gaan en zich volop te concentreren op die van de vrouwen. Het werd een eigenzinnig defilé waarvoor ontwerper John Galliano een bijzonder thema had bedacht. Het draaide allemaal om 'je aankleden als je gehaast bent'. Daarom liepen de modellen rond met de shampoo nog in hun haar en leken sommige kledingstukken snel aangetrokken. Ook de metalen constructies aan de gezichten en het veelvuldig gebruik van variaties op de trenchcoat vielen op. Bovendien bleken de cowboylaarzen terug van weggeweest. Topmodel Bella Hadid zag er dan weer haast onherkenbaar en ietwat futuristisch uit.