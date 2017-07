Provincie Antwerpen digitaliseert als eerste belastingbrief voor bedrijven

Antwerpen - Bedrijven in de provincie Antwerpen kunnen er vanaf nu voor kiezen om post over de provinciebelastingen digitaal te ontvangen. Dat kan na een eenvoudige registratie online. De provincie is daarmee pionier en zou zo tot tienduizenden euro’s kunnen besparen.

De provincie Antwerpen telt zo’n 165.600 belastingplichtige ondernemingen, waaronder 64.300 zelfstandigen. Al die bedrijven worden per vestiging door de provincie belast en krijgen daarvoor ook een aantal brieven in de bus, zoals een aangifteformulier en een aanslagbiljet.

Om milieubewuster te werk te gaan, maar ook om op papier, postzegels en personeel te besparen, liet de provincie een online belastingportaal uitwerken. Dat portaal werd eerder al ingezet voor gezinnen, maar nu kunnen ook bedrijven zich inschrijven.

“Onze provincie kreeg meermaals de vraag wanneer de provinciebelasting voor bedrijven volledig digitaal gaat. Deze online dienst is in de huidige samenleving een must. We kunnen belastingen niet leuker maken, maar het verloopt zo wel eenvoudiger en efficiënter”, zegt gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V), die bedrijven oproept om zich te registreren.

Dat kan via de website belastingen.provincieantwerpen.be, met een e-id of token. De correspondentie komt dan vanaf het jaar nadien via een zelfgekozen e-mailadres of via de online diensten Doccle of Zoomit. Bedrijven zullen steeds een keuze hebben, die omkeerbaar is.

Grote besparing

Als alle bedrijven zouden intekenen, dan bespaart de provincie zo’n 224.000 euro aan portkosten. De ontwikkeling van het systeem kostte 40.000 euro en per ingeschreven gebruiker is er nog een beperkte vergoeding, zo klinkt het.

Volgens de gedeputeerde zijn er voorlopig nog geen gesprekken om het systeem naar andere provincies uit te breiden, maar is zo’n stap niet uitgesloten.