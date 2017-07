Zin in een dutje? Dan moet je in dit hotel zijn

Het Siësta&Go-hotel in het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid is er een voor mensen die moeite hebben om de dag door te komen zonder een power nap. Even indommelen tijdens een stedentrip kan hier vanaf vijf cent per minuut.

Het hotel, gelegen in het zakelijke centrum van de stad, is dagelijks open tussen 11 uur en 19 uur en beschikt over negentien kamers. Voor vijf cent per minuut kunnen gasten bekomen op een bank, even dutten in een stapelbed kost dan weer 13 cent per minuut. Een privékamer huren is ook een optie voor 23 cent per geslapen minuut. Vrees niet dat je te laat wakker wordt: het personeel wekt je op het gewenste moment.

Uitbaatster van het hotel María Estrella Jorro de Inza zegt dat ze het concept bedacht na een reis door Japan. Ze zag er veel gelijkaardige hotels, ontworpen om vermoeide mensen even op hun positieven te laten komen. Bovendien wil ze met dit initiatief ook de traditionele Spaanse siësta in ere houden. Naar eigen zeggen in de Spaanse krant El País komen mensen het meest ’s middags een bed huren.

Het idee van een hotel dat louter geopend is om dutjes te doen is niet nieuw. Ook in ons land hebben we er eentje, namelijk PAUZzzzin de Brusselse Belliardstraat . In Londen kunnen werknemers en toeristen sinds vorig jaar hun ogen even sluiten in The Nap Station.