Mechelse deelfietsen krijgen slim slot en kunnen overal worden geplaatst: gratis proberen tijdens startmaand

Mechelen - De Belgische startup Mobit en de stad Mechelen starten in september met een uniek innoverend fietsdeelconcept. Essentie: de fietsen hebben geen vaste standplaats nodig, want ze krijgen een ‘slim slot’.

Stad Mechelen wil daarvoor het gebruik van de fiets op alle vlakken aanmoedigen. Uit onderzoek dat de stad liet uitvoeren bleek eerder al dat de invoeren van een fietsdeelsysteem met vaste standplaatsen zoals Villo! in Brussel of Velo in Antwerpen niet rendabel zijn voor een stad met de grootte van Mechelen. Als alternatief zette de stad dan ook volop in op de Blue-bikes via de invoering van het derde betalersysteem waardoor de gebruiker slechts 1,15 euro per dag betaalt.

Het systeem van deelfietsen zonder vast standplaatsen wordt mogelijk dankzij het gebruik van slimme sloten, die een ingebouwde GPS hebben en geopend kunnen worden met een app op de smartphone. Schepen van Mobiliteit Marina De Bie legt uit: “Gebruikers kunnen op de app zien waar de dichtstbijzijnde fiets staat. Wanneer je de QR-code op het slot scant met de app springt het slot open en begint je rit te lopen. Wanneer je de fiets parkeert en sluit met de app, wordt de betaling automatisch gestopt en staat de fiets klaar voor de volgende gebruiker. Het proefproject loopt de hele maand september en in die periode is het gebruik van het systeem gratis.”

Tijdens de proefperiode zullen er een 200-tal fietsen aanwezig zijn verspreid over de binnenstad. Voor het rijklaar maken en onderhouden van de fietsen tijdens de proefperiode werkt Mobit samen met vzw ’t Atelier.

www.mobit.eu