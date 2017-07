Huiszoekingen in Anderlecht: kalasjnikovs gevonden, vier mensen opgepakt

In het kader van een terreuronderzoek heeft het federaal parket dinsdagnacht zes huiszoekingen uitgevoerd. Vier personen werden meegenomen voor verhoor.

De huiszoekingen vonden plaats in Anderlecht, vier in een woning, twee in een garagebox. Op één plaats werden er verschillende wapens aangetroffen, waaronder kalasjnikovs. In totaal werden er vier personen meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal in de loop van de dag beslissen of ze verder aangehouden blijven.

Het parket benadrukt dat het dossier volledig los staat van de onderzoeken naar de aanslagen van Parijs op 13 november 2015 en van Brussel op 22 maart 2016 en 21 juni 2017.