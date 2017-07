Jong N-VA deelt buttons uit: “Solidair met de militair”

Mechelen - Een delegatie van Jong N-VA Mechelen deelde vanmorgen buttons uit aan het station. Met de actie tonen de jongeren de militairen die drukke plekken en gebouwen bewaken, hun dankbaarheid.

“We zochten een manier om de militairen te bedanken mee in te staan voor onze veiligheid. De verijdelde aanslag van 21/06 was de aanleiding hiervoor. In feite zou een knuffel of echte ‘danku’ nog het duidelijkste zijn, maar dat kan natuurlijk niet omdat ze aan het werk zijn. Dit leek ons een visuele en positieve manier om hen toch te tonen wat we denken,” aldus voorzitter Freya Perdaens.

Jong N-VA kaart met de actie ook meteen de negativiteit aan die gepaard gaat met de militairen in het straatbeeld. “In een ideale wereld is het niet nodig dat zij deze taken uitvoeren. Ze hoopten allicht zelf ook op een ander takenpakket, terwijl ze nog met hun opleiding bezig waren. Maar dit is nu eenmaal geen ideale wereld. En wij beseffen dat we hen dankbaar mogen zijn voor het werk dat ze doen.”

In de toekomst hoopt de afdeling de positieve houding tegenover de veiligheidsdiensten verder uit te kunnen dragen. “Incidenten waarbij agenten, ambulanciers en gemeenschapswachten en anderen aangevallen of lastiggevallen worden kunnen niet door de beugel. Er is simpelweg geen excuus voor. Deze mensen verdienen onze ondersteuning en respect.”