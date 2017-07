Blauw en grijs of roze en wit? Dit T-shirt zaait evenveel verwarring als The Dress

Je herinnert je vast nog The Dress, een jurk die een paar jaar geleden overal opdook omdat niemand exact kon zeggen uit welke kleuren stof ze bestond. Nu zijn mensen in de war over de tinten van een ander kledingstuk.

Is dit T-shirt van Nike nu grijs met een groenblauw logo of toch eerder roze met wit? De foto van het kledingstuk, dat naast een paar teenslippers en een short ligt, houdt het internet bedwang. Sommige mensen beweren zelfs dat de kleur van de stuks verandert. Op het ene moment van de dag zien ze blauw met grijs, later wit met roze. Die redenering kan kloppen, want de wetenschap bracht onlangs aan het licht dat onze ogen kleuren anders interpreteren naarmate de uren verstrijken.



‘Schaduwen zijn blauw. Ons brein maakt dat we dat we het blauwe licht automatisch filteren om een beeld te krijgen van objecten. Dat verschijnt dan in heldere kleuren”, zei neurowetenschapper van de New York-universiteit Pascal Wallisch in april in het vakblad Journal of Vision.

Die conclusie maakte hij na een studie van het mysterie rond The Dress, de jurk die mensen in 2015 wereldwijd aan het twijfelen bracht. De een zag ze als een blauwe creatie met zwarte details, terwijl anderen ervan overtuigd waren dat het om een witte jurk ging met gouden accenten. Wallisch stelt dat diegenen die de foto van de jurk bekeken in de schaduw ze interpreteerden als een wit kledingstuk met een goudkleurige touch. De echte kleuren - blauw en zwart - zijn optimaal zichtbaar in licht.