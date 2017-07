Peter Sagan reageert op uitsluiting: “Ik ga niet akkoord”

Peter Sagan gaf woensdagmorgen een persconferentie over zijn uitsluiting in de Tour de France aan het ploeghotel van Bora. “Ik moet de beslissing van de jury aanvaarden, maar ik ga niet akkoord”, stelde de 27-jarige Slovaak in de korte mededeling.

“Het belangrijkste is nu dat Mark Cavendish snel herstelt. Ik moet de beslissing van de jury aanvaarden, maar ik ga niet akkoord. Ik vond niet dat ik een fout maakte in de sprint. Iedereen zag dat het een gekke sprint was. Het was zeker niet de eerste gekke sprint, en zeker niet de laatste. Ik wil ook mijn verontschuldigingen aanbieden omdat ik gisteren niet reageerde”, zo reageerde Peter Sagan aan het ploeghotel van Bora-Hansgrohe in Vittel.

Peter Sagan about to speak to media regarding his expulsion from the Tour de France. His things have been taken from the team hotel. #tdf17 pic.twitter.com/EoKYMfXuIz — Sophie Smith (@SophieSmith86) July 5, 2017

Even later verschenen zijn ploegmaats aan de start van de vijfde etappe in Vittel. De renners van Bora mochten niet spreken met de media.

Sagan werd dinsdagavond gediskwalificeerd op basis van artikel 2.1.040/ 10.2.2 (onregelmatig sprinten). De Slovaakse wereldkampioen duwde Cavendish in de eindsprint in Vittel met zijn elleboog de hekken in. De Brit ging daarna hard onderuit en gaf dinsdagavond op met een gebroken schouder.