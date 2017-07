McDonald’s levert straks ook aan huis

Geen tijd of zin om langs te lopen bij je dichtstbijzijnde McDonald’s vestiging? Geen nood, de Amerikaanse hamburgerketen levert je Big Mac en frietjes binnen de twintig minuten aan huis. Nu al in Brussel, bij succes straks ook in Vlaamse steden. Nog meer service: tegen eind 2019 zal de klant in elk McDonald’s restaurant aan tafel kunnen bediend worden. De keten zal daar per restaurant twee à drie extra mensen aanwerven.

McDonald’s België doet daarvoor een beroep op koeriers van UberEATS. Klanten moeten de app downloaden en kunnen hun bestelling ingeven. Op ijshoorntjes en het ontbijtgamma na, kunnen alle producten geleverd worden. Zodra er een bestelling binnenkomt, vertrekt een koerier naar McDonald’s.

“Zodra hij op drie minuten van het restaurant is, wordt begonnen met de bereiding van de bestelling”, legt woordvoerder Kristel Muls uit . “De frieten worden pas uit de friteuse genomen als de koerier in het restaurant is.

Fiets of scooter

Zodra de bestelling klaar is, heeft de koerier nog maximaal tien minuten tijd om zijn bestelling bij de klant af te leveren. Dat gebeurt per fiets of per scooter. Klanten moeten dan ook binnen een straal van twee à drie kilometer van een McDonald’s wonen. Wie verder woont van een McDonald’s restaurant kan dan ook de app niet gebruiken.

Thuislevering kost 2,5 euro extra. Voorlopig start McDonald’s met een test in vier Brusselse restaurants: Beursplein, Bascule in Ukkel, Elsensesteenweg en Nieuwstraat.

Bediening aan tafel

“Deze nieuwe service aan onze klanten heeft niets te maken met de komst van Burger King”, zegt Kristel Muls. “Ook in Frankrijk, Nederland en het moederland van McDonald’s is men immers de afgelopen twee weken gestart met thuislevering. Het is het sluitstuk van een vernieuwing die begonnen is met design decors, à la minute bereiding van de producten in de keuken en tafelbediening.”

“Bediening aan tafel is nu al mogelijk in 20 McDo’s en kwam er omdat de grootste kritiek van onze klanten was dat ze moesten aanschuiven om iets te bestellen. De Belg spreekt al van een file als er één persoon voor hen staat. De tafelbediening wordt tegen eind 2019 uitgerold in alle Belgische restaurants. Dat betekent ook dat er per restaurant 2 à 3 extra mensen zullen aangeworven worden.”