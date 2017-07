Tegelijk met de ‘knip’ wordt gegraven naar het 16de eeuwse Antwerpen: zover staan de archeologen al

Antwerpen - Samen met de knip van de Leien, en het graafwerk dat nodig is voor de auto- en tramtunnels, is er in het centrum van Antwerpen volop archeologisch onderzoek bezig naar de Spaanse omwalling. De 16de eeuwse stadsmuur geeft steeds meer van zijn geheimen prijs.

Vandaag zijn al monumentale delen van de stadsmuur te bekijken: In het nieuwe ontwerp van het Operaplein zal de stadsmuur deel uitmaken van de ondergrondse parkeergarage. Aan het toekomstige Operaplein komt rond de 16de-eeuwse Kipdorpbrug een grote archeologische site in de openlucht.

Nog tot november wordt volop gegraven naar andere onderdelen van de omwalling, die in 1540 het neusje van de zalm was en moest dienen tegen aanvallen door Gelderse troepen. De omwalling kwam er in opdracht van Keizer Karel en moest de stad meer bescherming bieden. Eind 19de eeuw verdween de omwalling en werden ongeveer op dezelfde plek de Leien aangelegd.

Volgende onderdelen worden de volgende maanden zichtbaar:

• De Kipdorpbrug: onder de Leien, tussen Kipdorpbrug en Franklin Rooseveltplaats.

• Het Kipdorpbastion: vijfhoekige bolwerk, dat de volledige Leien inpalmt tussen de huidige ‘Kipdorpbrug’ en de Korte Winkelstraat. Nog 5 meter van de oorspronkelijk 12 meter hoge muur is ondergronds bewaard.

Een deel van de stadsmuur dat al is blootgelegd. Foto: Joris Herregods

• De stadsmuur: tussen de Teniersplaats en Kipdorpbrug loopt de stadsmuur. Deze muur was vroeger 10 meter hoog en met natuursteen bekleed. 5 meter bleef onder de grond bewaard.

• De Rode Poort: op de Italiëlei worden tussen de Tunnelplaats en de Paardenmarkt de 16de-eeuwse brug en 2 bastions van de Rode Poort onderzocht.

• Bastion Schijn: Op de Noorderplaats (aan de nieuwe fietsersbrug) wordt bastion Schijn in kaart gebracht.