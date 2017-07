Enkele stadsdiensten gesloten op 11 juli, afvalophaling normaal

Antwerpen - Op maandag 10 (brugdag) en dinsdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) zijn een aantal diensten van de stad, het OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen open volgens de normale regeling. Sommige andere diensten zijn gesloten op maandag of dinsdag.

De afvalophaling verloopt zowel op 10 als 11 juli volgens de normale regeling. Ook de containerparken, bibliotheken en stedelijke zwembaden zijn open volgens de reguliere zomerregeling.

De andere sportinstellingen zijn open op maandag maar gesloten op dinsdag. Ook het Maagdenhuismuseum van OCMW Antwerpen is geopend op maandag maar gesloten op dinsdag 11 juli. De stedelijke musea zijn dan weer dicht op maandag, hun vaste sluitingsdag, maar zijn open op dinsdag 11 juli.

Op www.antwerpen.be staan de openingsuren vermeld per dienst op de webpagina van de dienst zelf. Burgers zoeken het best van tevoren op de website op of de locatie die ze willen bezoeken al dan niet geopend is of dat er aangepaste openingsuren gelden, of nemen rechtstreeks contact op met de locatie.

Meer info: 03 221 13 33. Op 11 juli is het stedelijk contactcenter gesloten.