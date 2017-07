Ranst - Simonne Van Camp uit Ranst won 500 euro die kan gebruikt worden bij de aankoop van een nieuwe fiets.

Ze was de gelukkige die de hoofdprijs won van de 42ste editie van de jaarlijkse tombola van DVC Zevenbergen in de Ranstse Boerenkrijglaan waar een vijftigtal kinderen en 180 volwassenen met ernstige beperkingen worden begeleid. De tombola zorgde voor een recordverkoop. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe auto die aangepast is voor rolstoelvervoer.