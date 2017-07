Philip Cracco vliegt er opnieuw in en wil 150 interimkantoren opstarten: “Deze sector is in slaap gevallen”

Een Mercedes cabrio, een vast contract én je kan vragen wat je wil, het antwoord zal ‘ja’ zijn. De beloftes van Philip Cracco aan potentiële kantoormedewerkers voor in zijn interimgroep Jobfixers.be zijn niet min. “Maar de targets moeten wel gehaald worden”, stelt de zakenman. Hij scoorde vroeger al met zijn groep Accent Jobs, is nu eigenaar van het horlogemerk Rodania, maar wil toch opnieuw in de interimsector aan de slag.

