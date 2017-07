McDonald’s gaat aan huis leveren

Geen tijd of zin om langs te lopen bij je dichtstbijzijnde McDonald’s vestiging? Geen nood, de Amerikaanse hamburgerketen levert je Big Mac en frietjes binnen de twintig minuten aan huis. Nu al in Brussel, bij succes straks ook in Vlaamse steden.

McDonald’s België doet daarvoor een beroep op koeriers van UberEATS. Klanten moeten de app downloaden en kunnen nadien hun bestelling ingeven. Op ijshoorntjes en het ontbijtgamma na, kunnen alle producten geleverd worden. Zodra er een bestelling binnenkomt, vertrekt een koerier naar McDonald’s.

“Zodra hij op drie minuten van het restaurant is, wordt begonnen met de bereiding van de bestelling”, legt woordvoerder Kristel Muls uit aan Het Laatste Nieuws. “De frieten worden pas uit de friteuse genomen als de koerier in het restaurant is.”

Fiets of scooter

Zodra de bestelling klaar is, heeft de koerier nog maximaal tien minuten tijd om zijn bestelling bij de klant af te leveren. Dat gebeurt per fiets of per scooter. Maar UberEats gaat ervan uit dat de klant maximaal binnen de twintig minuten na het ingeven van zijn bestelling thuis de maaltijd thuis geserveerd krijgt. Klanten moeten dan ook binnen een straal van twee à drie kilometer van een McDonald’s wonen.

Thuislevering kost 2,5 euro extra. Voorlopig start McDonald’s met een test in vier Brusselse restaurants: Beursplein, Bascule in Ukkel, Elsensesteenweg en Nieuwstraat.