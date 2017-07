Cash betalen op tram of bus kan binnenkort niet meer

De Lijn wil tegen 2019 of ten laatste 2020 al haar voertuigen uitrusten met terminals voor contactloos betalen. Vanaf dan zal cash niet meer aanvaard worden op de bussen en trams van de Vlaams vervoersmaatschappij. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De Lijn heeft een aanbesteding uitgeschreven om vanaf 2019 of 2020 aangepaste betaalterminals te plaatsen waarmee de reiziger simpelweg betaalt door eenvoudig met de betaalkaart of smartphone langs te glijden. Een pincode is zelfs niet nodig.

Volgens woordvoerster Astrid Hulhoven is het de bedoeling dat cash betalen wordt afgeschaft van zodra dat systeem is ingeburgerd. “Binnen enkele jaren willen we alle trams en bussen uitrusten met dergelijke terminals”, voegt Hulhoven toe.

De vervoersmaatschappij wil meegaan met haar tijd en af van tijdrovende betalingen met cash. Een ticket kopen op bus of tram wordt al jaren ontmoedigd, onder meer met duurdere tarieven. Ook TreinTramBus, de belangenorganisatie voor de gebruikers, zegt voorstander te zijn.

Andere betaalmogelijkheden, zoals het sms- en m-ticket, blijven wel bestaan.