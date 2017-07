“Alle nieuwe Volvo’s rijden vanaf 2019 elektrisch”

Autofabrikant Volvo Cars heeft aangekondigd dat elke nieuwe Volvo vanaf 2019 een elektrische motor zal hebben.

‘Dit historische moment betekent het einde van wagens met enkel een verbrandingsmotor en plaatst elektrificatie centraal in Volvo’s toekomstige activiteiten’, klinkt het woensdag in een persbericht. Woensdagnamiddag geeft de autobouwer meer uitleg op een persconferentie in Stockholm.

Tussen 2019 en 2021 worden vijf volledig elektrische wagens geïntroduceerd: drie Volvo-modellen en twee modellen van Polestar, de sportwagendivisie van Volvo Cars.

Deze vijf wagens worden aangevuld met een aantal plug-inhybridewagens op diesel of benzine en milde hybrideopties (48 volt) voor alle modellen.

Dat betekent dat er in de toekomst geen Volvo’s meer zullen zijn zonder elektrische motor. Wagens met enkel een verbrandingsmotor zullen geleidelijk aan van de markt verdwijnen.