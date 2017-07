Twee op de drie betaalt tot 672 euro te veel voor energie

Ondanks alle infocampagnes betaalt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen nog steeds tot 672 euro te veel voor energie: zij sloten hun contract op een moment dat de energieprijzen veel hoger lagen dan nu en zijn daar nietsvermoedend bij blijven hangen. Zonder te beseffen dat ook de eigen leverancier vaak veel goedkopere contracten aanbiedt.

Nooit veranderden zo veel Vlaamse gezinnen van energieleverancier als de jongste jaren. Maar twee Vlamingen op de drie hebben nog steeds peperdure stroomcontracten: zij betalen tot 218 euro meer dan het goedkoopste aanbod op de markt. Voor gas kan de helft tot 454 euro besparen. Samen dus 672 euro.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van federale energiewaakhond Creg. “Soms heb je bij dezelfde maatschappij dure én goedkope contracten”, zegt woordvoerster Annemarie De Vreese van de Creg.

Bijkomende “gratis” voordelen

Vaak schermen maatschappijen voor hun duurdere contracten met allerlei bijkomende “gratis” voordelen: energieraadgevingen, onderhoud van de verwarmingsketel, bepaalde verzekeringen, de mogelijkheid om telefonisch in plaats van per mail inlichtingen te krijgen enzovoort. Het zijn zaken die volgens kenners vaak totaal overbodig zijn. De allergoedkoopste zijn vaak pure internetcontracten waar geen telefonische service bij mogelijk is. “De leveranciers doen duidelijk minder moeite om die naar voren te schuiven”, zegt De Vreese.

Vooral wie jaren geleden voor een vaste prijs koos, komt nu bedrogen uit. “Die contracten zijn vaak gewoon verlengd zonder erbij stil te staan dat de energieprijzen ondertussen gedaald zijn”, zegt woordvoerder Annemarie De Vreese van de Creg.

Vergelijk!

De energiefactuur werd enkel duurder door de verhoging van een hele reeks heffingen, taksen en belastingen; de prijzen van gas en elektriciteit zelf daalden. Gas volgt namelijk met enige vertraging de olieprijzen, terwijl wind- en zonne-energie zeker ’s zomers elektriciteit een pak goedkoper maakten.

Vergelijken is moeilijk omdat onder dezelfde naam vaak totaal andere prijzen schuilgaan: een contract afgesloten op een moment van lage energieprijzen kost doorgaans de hele looptijd ervan minder dan een dat enkele maanden eerder of later gesloten werd. De enige manier om dit deftig te controleren is aan uw energiemaatschappij de juiste ingangsdatum van uw contract mee geven, en dit dan controleren via de zogenaamde Cregscan, waarin alle bestaande contracten vergeleken worden.

www.creg.be/nl/cregscan