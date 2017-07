Ook Cavendish naar huis: sprinter stapt uit de Tour de France na val met Sagan

Mark Cavendish komt woensdag niet meer aan de start van de vijfde etappe in de Tour de France. De 32-jarige sprinter van Dimension Data ondervond te veel hinder van zijn zware val in de sprint van dinsdag. Eerder werd wereldkampioen Peter Sagan door de wedstrijdjury al uit koers gezet omdat hij die val had veroorzaakt door een gevaarlijke beweging. De Britse topsprinter heeft daarbij een gebroken schouder opgelopen. Dat bevestigt zijn team dinsdagavond.

Unfortunately, @MarkCavendish has been forced to withdraw from #TDF2017.



You'll find info & quotes in our new app: https://t.co/IkgkI0GzF6 pic.twitter.com/vTx6EP3Tkk — Team Dimension Data (@TeamDiData) July 4, 2017

De Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan duwde Cavendish in de eindsprint in Vittel met zijn elleboog de hekken in. De Brit ging daarna hard onderuit. Meteen na de finish ging Sagan zich nog excuseren bij Cavendish, een gebaar dat die laatste kon appreciëren: “Ik was wel heel dankbaar dat Peter na de finish naar mij kwam.”

Zijn ploeg meldde na de etappe al dat Cavendish last had van zijn rechterschouder en -hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

“Jammer genoeg is Mark Cavendish verplicht zich terug te trekken uit de Ronde van Frankrijk”, laat Dimension Data weten.

Cavendish won in zijn carrière al 30 Tourritten, vier minder dan recordhouder Eddy Merckx. In 2011 mocht hij de groene trui mee naar huis nemen. De voorbije vijf jaar ging dat shirt telkens naar Sagan.

