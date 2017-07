RC Mechelen heeft nieuw clublogo

Mechelen - RC Mechelen maakte dinsdagavond zijn nieuw clublogo bekend. Het oude logo werd in een nieuw jasje gestoken. Aan de kern van de zaak, de traditieclub die groen-wit is, werd niet geraakt.

Didier Naert van de grafische cel gaf een woordje uitleg. “We hebben onze inspiratie gehaald bij het logo dat op de achterkant van de tribune hangt. Dat hangt er sinds begin jaren vijftig, toeval of niet maar in die periode kende onze club heel veel successen. Het nieuwe logo is de moderne versie van de traditieclub die we zijn. In de loop van de jaren kenden we een zestal logo’s. Nu willen we met ons nieuwe clubembleem laten zien aan de buitenwereld dat we weer op de goede weg zijn en dat we ook onze verpakking hebben aangepast. Zij die speculeerden op iets totaal nieuws, sloegen de bal mis. Aan onze rijke geschiedenis van 113 jaar mag niet geraakt worden. Dat hebben we met dit nieuwe logo ook aangetoond.”